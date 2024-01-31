Решение принято на заседании городского совета.

Во Владимирской области вырастет выплата почётным гражданам города. Решение принято сегодня, 31 января, на заседании городского совета.Теперь ежемесячная выплата составит восемь тысяч рублей в сравнении с нынешними двумя тысячами рублей. В соседних областях почётные граждане уже давно получают в районе девяти тысяч.По словам Дениса Егорова, зам главы городской администрации Владимира, в городе такой статут имеют всего четыре человека, поэтому сильного убытка регион не понесёт. С какой даты изменения придут в силу – не уточняется.