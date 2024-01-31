С начала эпидсезона во Владимирской области зафиксировано 102 случая гонконгского гриппа A(H3N2).

С начала эпидсезона во Владимирской области зафиксировано 102 случая гонконгского гриппа A(H3N2). Об этом рассказала регионального Управления Роспотребнадзора.Кроме того, на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ увеличился на 7,9%. За медицинской помощью к специалистам обратились более 10,3 тысяч наших земляков.Также выявлено 169 фактов заболевания коронавирусом. Максимальное число заражённых приходится на Ковровский район (43 человека), Владимир (31 случай) и Гусь-Хрустальный район (29 жителей). Практически у всех пациентов болезнь протекала в виде острой респираторной инфекции и лишь у 0,6% - в форме внебольничной пневмонии.