В посёлке Муромцево Владимирской области произошёл пожар.

В посёлке Муромцево Владимирской области произошёл пожар. Об этом 31 января рассказала ГУ МЧС России по региону.Загорелось строение для хранения обуви. Огонь охватил площадь 2,5 тыс. квадратных метров.К ликвидации возгорания привлечены 55 человек и 25 единиц специальной техники. «Тушение осложняет высокая горючая нагрузка», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.О пострадавших ничего не известно. В 8.10 поступила информация, что огнеборцы не дали огню перекинуться на соседние строения.