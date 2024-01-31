В посёлке Муромцево Владимирской области произошёл пожар.
В посёлке Муромцево Владимирской области произошёл пожар. Об этом 31 января рассказала ГУ МЧС России по региону.
Загорелось строение для хранения обуви. Огонь охватил площадь 2,5 тыс. квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлечены 55 человек и 25 единиц специальной техники. «Тушение осложняет высокая горючая нагрузка», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
О пострадавших ничего не известно. В 8.10 поступила информация, что огнеборцы не дали огню перекинуться на соседние строения.