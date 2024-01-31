1640 доз вакцины поступило в регион в конце января, сообщили в минздраве. Препарат распределили по медицинским учреждениям области. Месяц назад в 33-регион привезли сразу 3 вакцины:

1640 доз вакцины поступило в регион в конце января, сообщили в минздраве. Препарат распределили по медицинским учреждениям области. Месяц назад в 33-регион привезли сразу 3 вакцины: трехвалентная вакцина против кори, краснухи и паротита (2670 доз), паротитно-коревая (600 доз), паротитная (580 доз). Для того, чтобы сделать прививку ребенку, необходимо обратиться к участковому педиатру. Стоит учесть, что