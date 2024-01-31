Об этом было рассказано на пресс-конференции прокурора Владимирской области Ивана Грибова.

За невывоз мусора владимирскими прокурорами было оформлено 163 штрафа в отношении региональных операторов. Об этом было рассказано на пресс-конференции прокурора Владимирской области Ивана Грибова.Напомним, регион обслуживает три регоператора – «Хартия», «Биотехнологии» и «Экотранс». Больше всего люди жалуются на центральную часть области, менее всего – на юг и восток.Как рассказал Иван Грибов, рейды в отношении вывоза мусора начались сразу же после жалоб, стали проводиться опросы операторов, но «всё сводилось к тому, что им трудно работать». Были предложения поставить камеры видеофиксации рядом с мусорками, но такое возможно только на дорогах.Несмотря на 163 случаев, когда в ми нувшем году прокуратура штрафовала региональных операторов, ситуация несильно изменилась. Её можно поправить лишь после усиленной работы по всем направлениям, то есть, например, управляшки должны будут обращаться в специальные контролирующие инстанции, но из-за того, что никто не хочет портить отношения с властями, этого не сделают.