Житель Владимирской области поплатится за трату денег с найденной им банковской...

Житель Владимирской области поплатится за трату денег с найденной им банковской карты.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя по статье "Кража".В середине января он нашел улице банковскую карту вместе с пин-конвертом. И снял с нее 3 000 рублей, которые вскоре потратил. Между тем, владелица карты обратилась в полицию, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Подозреваемого задержали, он во всем признался и находится под подпиской.Полиция напоминает, что за такие же действия были задержаны 39-летний безработный житель Вязников и 36-летний житель Владимира. Дело в том, что это - хищение денежных средств с банковского счета, тяжкое преступление. Со сроком лишения свободы до шести лет.Фото: Markus Winkler on Unsplash