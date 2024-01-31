Жители Лакинска обратились в прокуратуру с просьбой проверить газопровод, снабжающий газом жилые дома с 1а по 109 на улице Ундол (нечетная сторона). Труба принадлежит городской администрации.

Жители Лакинска обратились в прокуратуру с просьбой проверить газопровод, снабжающий газом жилые дома с 1а по 109 на улице Ундол (нечетная сторона). Труба принадлежит городской администрации. Лакинцы переживают, что подкосившееся опоры не смогут долго держать трубу, но администрация менять их пока не собирается. Испорченные опоры могут привести к авариям. Таким образом, нарушаются права и законные