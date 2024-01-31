Жители Владимирской области могут воспользоваться услугой по поиску забытых вещей на сайте...

Жители Владимирской области могут воспользоваться услугой по поиску забытых вещей на сайте РЖДБолее пяти тысяч забытых вещей вернули пассажирам работники Горьковской железной дороги в прошедшем году.Чаще всего забывали документы и различные гаджеты, одежду и аксессуары. Отмечу, что на сайте РЖД можно воспользоваться услугой по поиску забытых вещей: пассажир должен указать свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту.Также нужно составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе, к слову уже есть фотографии найденных вещей, которые ждут своих владельцев.