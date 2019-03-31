Британский боксер Кэш Али рискует получить дисквалификацию сроком на два года после того, как во время его боя против Дэвида Прайса укусил в живот своего соперника. Тяжеловесы встречались на вечере бокса в Ливерпуле.

Британский боксер Кэш Али рискует получить дисквалификацию сроком на два года после того, как во время его боя против Дэвида Прайса укусил в живот своего соперника. Тяжеловесы встречались на вечере бокса в Ливерпуле.Рефери завершил поединок в пятом раунде, когда Али был отправлен в нокдаун. Когда боксер отошел от серии ударов, то вцепился в живот соперника, за что тут же был дисквалифицирован. Как итог, победа досталась Прайсу.За свою выходку Али может понести серьезные наказания. Он может быть отстраненным от бокса на срок до двух лет, а также его обяжут выплатить штраф на сумму 26 тысяч долларов. Также, как сообщает ТАСС, британский совет по контролю над боксом до окончания разбирательств заблокировал выплату провинившемуся боксеру выплаты гонорара.Поражение стало для Али первым в карьере. Ранее он одержал 15 побед, 7 из которых — нокаутом.