Военный корреспондент портала Business Insider Райан Пикрелл рассказал о 10 мощных образцах вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в случае конфликта с Россией. Большая часть этого списка - оружие, состоящее на вооружении Соединенных Штатов.

Военный корреспондент портала Business Insider Райан Пикрелл рассказал о 10 мощных образцах вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в случае конфликта с Россией. Большая часть этого списка — оружие, состоящее на вооружении Соединенных Штатов.Это, в частности, американский истребитель F-35 Lightning II, которому, правда, составил компанию европейский Eurofighter Typhoon. Это американские бомбардировщики — B-2, B-52 и B-1B Lancer.Это патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon — один из лучших для борьбы с подводными лодками. Также хорошо оснащены для противодействия субмаринам военные флоты союзников США по НАТО — в особенности Италии, Франции и Испании, а также Норвегии и Дании.Это боевые вертолеты AH-64 Apache и танки альянса — немецкие Leopard 2, американские M1 Abrams и британские Challenger 2. Это американские авианосцы типа "Нимиц", американские противоракетные комплексы "Пэтриот" и американские же подводные лодки типа "Вирджиния".Однако самым мощным оружием НАТО, как подчеркивает Джим Таунсенд из Центра новой американской безопасности (CNAS), до сих пор остается "единство альянса".