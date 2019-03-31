Наследство Юлии Началавой – точнее, квартира, которую покупали для ее дочери – остается предметом спора бывших мужей певицы. Футболист Евгений Алдонин ожидает, что хоккеист Александр Фролов все же поступит по-мужски и откажется от своей доли в этом жилье в пользу Веры.

Наследство Юлии Началавой – точнее, квартира, которуюпокупали для ее дочери – остается предметом спора бывших мужей певицы. ФутболистЕвгений Алдонин ожидает, что хоккеист Александр Фролов все же поступит "по-мужски"и откажется от своей доли в этом жилье в пользу Веры.должно перейти к дочери певицы – Вере.Бывший муж артистки Евгений Алдонин подчеркнул, что хотел бы избежать споров поквартире и возможных судебных разбирательств с хоккеистом Александром Фроловым.Он призвал спортсмена в эфире ток-шоу на одном из российских каналов поступить "по-мужски"– отказаться от своей части квартиры в пользу Веры.Алдонин рассказал, что 12-летней дочери Началовой, Вере,предложили жить с его новой семьей и сводным братом. Спортсмен уточнил, что егожена Ольга согласна принять девочку. Но Вера решила остаться с родителями певицы:Юлия подолгу бывала на гастролях, и ребенок привык жить с дедушкой и бабушкой.Что касается , то Евгения Алдониназаботит вопрос о судьбе квартиры, которую он подарил артистке накануне ихсвадьбы. Когда они еще только собирались пожениться, договорились купитьнедвижимость для ребенка. В браке Алдонин и Началова прожили 7 лет, затемпевица ушла к Александру Фролову. Отношения с хоккеистом официально не былиоформлены – однако Началова отдала ему в собственность половину квартиры.Алдонин сейчас пытается убедить бывшего соперника поступитьблагородно и вернуть часть жилплощади, но пока безуспешно. "Она встретилаАлександра Фролова в Америке. Я это пережил, принял. Но после развода я оставилЮле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает АлександруФролову права на половину квартиры. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Нопо квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает", —рассказал Алдонин.И все же, по словам Алдонина, – не главныйвопрос. Больше всего футболист и его супруга переживают за Веру. По словамспортсмена, они приготовили для девочки место в своем доме и рады принять ее влюбой момент, пишет StarHit.