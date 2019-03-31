Наследство Юлии Началавой – точнее, квартира, которую
покупали для ее дочери – остается предметом спора бывших мужей певицы. Футболист
Евгений Алдонин ожидает, что хоккеист Александр Фролов все же поступит по-мужски
и откажется от своей доли в этом жилье в пользу Веры.
Наследство Юлии Началавой – точнее, квартира, которую
покупали для ее дочери – остается предметом спора бывших мужей певицы. Футболист
Евгений Алдонин ожидает, что хоккеист Александр Фролов все же поступит "по-мужски"
и откажется от своей доли в этом жилье в пользу Веры.
должно перейти к дочери певицы – Вере.
Бывший муж артистки Евгений Алдонин подчеркнул, что хотел бы избежать споров по
квартире и возможных судебных разбирательств с хоккеистом Александром Фроловым.
Он призвал спортсмена в эфире ток-шоу на одном из российских каналов поступить "по-мужски"
– отказаться от своей части квартиры в пользу Веры.
Алдонин рассказал, что 12-летней дочери Началовой, Вере,
предложили жить с его новой семьей и сводным братом. Спортсмен уточнил, что его
жена Ольга согласна принять девочку. Но Вера решила остаться с родителями певицы:
Юлия подолгу бывала на гастролях, и ребенок привык жить с дедушкой и бабушкой.
Что касается , то Евгения Алдонина
заботит вопрос о судьбе квартиры, которую он подарил артистке накануне их
свадьбы. Когда они еще только собирались пожениться, договорились купить
недвижимость для ребенка. В браке Алдонин и Началова прожили 7 лет, затем
певица ушла к Александру Фролову. Отношения с хоккеистом официально не были
оформлены – однако Началова отдала ему в собственность половину квартиры.
Алдонин сейчас пытается убедить бывшего соперника поступить
благородно и вернуть часть жилплощади, но пока безуспешно. "Она встретила
Александра Фролова в Америке. Я это пережил, принял. Но после развода я оставил
Юле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает Александру
Фролову права на половину квартиры. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но
по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает", —
рассказал Алдонин.
И все же, по словам Алдонина, – не главный
вопрос. Больше всего футболист и его супруга переживают за Веру. По словам
спортсмена, они приготовили для девочки место в своем доме и рады принять ее в
любой момент, пишет StarHit.