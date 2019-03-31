Первый муж Началовой после ее смерти долго хранил молчание,
не отвечая на критику в свой адрес. Однако в конце концов он обрушился на
комментаторов с упреками. По словам Дмитрия Ланского, выступить с заявлением
его вынудила травля, которую устроили в школе его детям.
Первый муж Началовой после ее смерти долго хранил молчание,
не отвечая на критику в свой адрес. Однако в конце концов он обрушился на
комментаторов с упреками. По словам Дмитрия Ланского, выступить с заявлением
его вынудила травля, которую устроили в школе его детям.
пришел в программу "Эксклюзив"
на Первом канале, чтобы защитить своих детей. По словам Дмитрия Ланского,
ребятам в школе устроили настоящую травлю. Он шокирован недостоверной
информацией, которая распространяется в СМИ. Вместе с Екатериной Гордон он
намерен обратиться в суд, чтобы наказать виновных.
"Я пришел защищать семью и детей, которые в школе подвергаются
нападкам. На похороны Началовой не пришел, потому что не мог после смерти мамы,
я похоронил ее два года назад. После этого стараюсь не посещать такие
мероприятия", – заявил Ланской.
Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца,
вызванной обширным абсцессом. 21 марта исполнительницу похоронили на
Троекуровском кладбище Москвы. После неожиданного ухода певицы из жизни общественность
обрушилась с критикой на Дмитрия Ланского. обвиняли в том, что
он был плохим супругом, заставлял Юлию худеть и постоянно оскорблял.
Дмитрий Ланской на днях выступил с резким заявлением. Его опубликовал телеграм-канал Mash.
Певица Ирина Салтыкова заявила, что причиной расставания Юлии
и Дмитрия стала измена Ланского. Якобы супруга застукала его в постели с другой
женщиной. По словам Салтыковой, сама Началова описывала ей эту историю в
красках. Однако Ланской обвинил Салтыкову в лжесвидетельстве.
По словам , в начале совместной жизни
все было нормально. Однако позже музыканты вплотную занялись карьерой, все
меньше времени проводили вместе – и вскоре поняли, что "смотрят в разные
стороны". Тем не менее, по словам первого мужа Началовой, он тогда не
видел альтернативы Юлии – хотя они и разошлись, пишет StarHit.