Первый муж Началовой после ее смерти долго хранил молчание, не отвечая на критику в свой адрес. Однако в конце концов он обрушился на комментаторов с упреками. По словам Дмитрия Ланского, выступить с заявлением его вынудила травля, которую устроили в школе его детям.

Первый муж Началовой после ее смерти долго хранил молчание,не отвечая на критику в свой адрес. Однако в конце концов он обрушился накомментаторов с упреками. По словам Дмитрия Ланского, выступить с заявлениемего вынудила травля, которую устроили в школе его детям.пришел в программу "Эксклюзив"на Первом канале, чтобы защитить своих детей. По словам Дмитрия Ланского,ребятам в школе устроили настоящую травлю. Он шокирован недостовернойинформацией, которая распространяется в СМИ. Вместе с Екатериной Гордон оннамерен обратиться в суд, чтобы наказать виновных."Я пришел защищать семью и детей, которые в школе подвергаютсянападкам. На похороны Началовой не пришел, потому что не мог после смерти мамы,я похоронил ее два года назад. После этого стараюсь не посещать такиемероприятия", – заявил Ланской.Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца,вызванной обширным абсцессом. 21 марта исполнительницу похоронили наТроекуровском кладбище Москвы. После неожиданного ухода певицы из жизни общественностьобрушилась с критикой на Дмитрия Ланского. обвиняли в том, чтоон был плохим супругом, заставлял Юлию худеть и постоянно оскорблял.Дмитрий Ланской на днях выступил с резким заявлением. Его опубликовал телеграм-канал Mash.Певица Ирина Салтыкова заявила, что причиной расставания Юлиии Дмитрия стала измена Ланского. Якобы супруга застукала его в постели с другойженщиной. По словам Салтыковой, сама Началова описывала ей эту историю вкрасках. Однако Ланской обвинил Салтыкову в лжесвидетельстве.По словам , в начале совместной жизнивсе было нормально. Однако позже музыканты вплотную занялись карьерой, всеменьше времени проводили вместе – и вскоре поняли, что "смотрят в разныестороны". Тем не менее, по словам первого мужа Началовой, он тогда невидел альтернативы Юлии – хотя они и разошлись, пишет StarHit.