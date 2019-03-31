Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире, который состоится в Самаре. Им станет бразильский боец Луис Энрике, ранее выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире, который состоится в Самаре. Им станет бразильский боец Луис Энрике, ранее выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).Поединок между бойцами состоится 10 мая. Энрике в период с 2015 по 2018 год проводил свои бои в UFC, где добился двух побед при четырех поражениях. Для Емельяненко-младшего же данный поединок станет первым после освобождения из-под ареста за вождение в нетрезвом виде и оскорбление представителей власти.Напомним, что он должен был проводить бой в рамках турнира RCC, однако его решили заменить, а позже – и вовсе разорвать контракт.