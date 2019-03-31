Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила в воскресенье на открытии саммита Лиги арабских государств в Тунисе.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила в воскресенье на открытии саммита Лиги арабских государств в Тунисе. Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.Лидеры стран Лиги арабских государств также заявили о праве Сирии получить обратно свою территорию, пишет ТАСС."Отвергаем решение США по Голанам", — сказано в заявлении по итогам саммита.Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.