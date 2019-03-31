Женский гандбольный клуб Ростов-Дон одержал победу в Кубке России. В финальном поединке за главный трофей ростовчанки взяли верх над соперницами из тольяттинской Лады. Итоговый счет – 30:28 в пользу клуба с берегов Дона.

Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" одержал победу в Кубке России. В финальном поединке за главный трофей ростовчанки взяли верх над соперницами из тольяттинской "Лады". Итоговый счет – 30:28 в пользу клуба с берегов Дона.Победу "Ростову" принесли 9 заброшенных голов в исполнении Лоис Аббинг. Она стала самой результативной гандболисткой в своей команде. Однако лучшим снайпером всей встречи стала Елена Михайличенко из "Лады" – она поражала ворота соперниц 11 раз.Бронзовые медали Кубка России завоевала звенигородская "Звезда", одержавшая победу на "Астраханочкой" (26:24).Отметим, что для "Ростов-Дона" эта победа в Кубке России стала 11-й за всю историю клуба.