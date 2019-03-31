Завершился второй этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу одержал выступающий за Mercedes британец Льюис Хэмилтон. На втором месте его товарищ по команде финн Вальтери Боттас. Третий результат у монегаска Шарля Леклера из Ferrari. Россиянин Даниил Квят из Rosso пришел на финиш двенадцатым.

Завершился второй этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу одержал выступающий за Mercedes британец Льюис Хэмилтон. На втором месте его товарищ по команде финн Вальтери Боттас. Третий результат у монегаска Шарля Леклера из Ferrari. Россиянин Даниил Квят из Rosso пришел на финиш двенадцатым.Главная гонка Гран-при Бахрейна стала триумфом гонщиков Mercedes. Уверенно лидировавший Хэмилтон пересек финишную черту первым. Вслед за ним закончил гонку Вальтери Боттас. Молодой Шарль Леклер впервые занял место на подиуме, став третьим. Его товарищ по Ferrari немец Себастьян Феттель оказался пятым. На четвертой позиции голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.Даниил Квят стартовал 15, большую часть гонки держался 14, но благодаря сходу двух гонщиков Renault Нико Хюлькенберга Даниэля Риккардо занял 12 место. Напарник россиянина по Red Bull Александр Албон оказался девятым.После двух этапов лидирует Боттас, у которого 26 очков. 18 очков у Хэмилтона, 15 – Ферстаппена. Квят с одним очков идет десятым.