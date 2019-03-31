Ольгу Бузову расцеловали взасос прямо на сцене. Певица не
отвергла притязаний своего партнера по выступлению Леши Свика и сама
набросилась на него с объятиями.
Ольгу Бузову расцеловали взасос прямо на сцене. Певица не
отвергла притязаний своего партнера по выступлению Леши Свика и сама
набросилась на него с объятиями.
Страданиям , которая часто рассуждает о тяжелой
женской судьбе и отсутствии секса после развода, похоже, пришел конец. Такой
вывод сделали поклонники, посетившие днем ранее концерт певицы в подмосковном
Подольске.
Ольга Бузова выступала вместе с рэпером Лешей Свиком. На
видео, которое опубликовали поклонники, певец медленно приближается к Ольге,
после чего целует ее в губы. Бузова вроде бы смутилась – однако, вместо того,
чтобы оттолкнуть рэпера, бросилась его обнимать.
Сама певица этот фрагмент у себя в микроблоге публиковать не
стала. Нарезку моментов выступления сопроводила нейтральной подписью. "Наконец-то.
Леша Свик добежал с букетом цветов", – написала артистка.
часто сетовала на то, как тяжело найти
достойного мужчину, соответствующего ее высоким запросам. После расставания с
футболистом Дмитрием Тарасовым, в браке с которым она прожила четыре года,
ведущая "Дома-2" никак не могла найти свое личное счастье. Однако
недавно стало известно о том, что за Бузовой ухаживает автор хита "Малиновый
свет" Леша Свик. Сама телеведущая намекала, что у нее появился избранник -
однако на фотографиях пыталась скрыть его лицо. Но поклонников не проведешь -
они уже тогда догадались, о ком идет речь, пишет StarHit.