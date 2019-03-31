Ольгу Бузову расцеловали взасос прямо на сцене. Певица не отвергла притязаний своего партнера по выступлению Леши Свика и сама набросилась на него с объятиями.

Ольгу Бузову расцеловали взасос прямо на сцене. Певица неотвергла притязаний своего партнера по выступлению Леши Свика и саманабросилась на него с объятиями.Страданиям , которая часто рассуждает о тяжелойженской судьбе и отсутствии секса после развода, похоже, пришел конец. Такойвывод сделали поклонники, посетившие днем ранее концерт певицы в подмосковномПодольске.Ольга Бузова выступала вместе с рэпером Лешей Свиком. Навидео, которое опубликовали поклонники, певец медленно приближается к Ольге,после чего целует ее в губы. Бузова вроде бы смутилась – однако, вместо того,чтобы оттолкнуть рэпера, бросилась его обнимать.Сама певица этот фрагмент у себя в микроблоге публиковать нестала. Нарезку моментов выступления сопроводила нейтральной подписью. "Наконец-то.Леша Свик добежал с букетом цветов", – написала артистка.часто сетовала на то, как тяжело найтидостойного мужчину, соответствующего ее высоким запросам. После расставания сфутболистом Дмитрием Тарасовым, в браке с которым она прожила четыре года,ведущая "Дома-2" никак не могла найти свое личное счастье. Однаконедавно стало известно о том, что за Бузовой ухаживает автор хита "Малиновыйсвет" Леша Свик. Сама телеведущая намекала, что у нее появился избранник -однако на фотографиях пыталась скрыть его лицо. Но поклонников не проведешь -они уже тогда догадались, о ком идет речь, пишет StarHit.