Во время голосования на президентских выборах на Украине внук действующего главы государства Петра Порошенко чуть не порвал бюллетень деда. Президент, явившийся на избирательный участок вместе с семьей, отдал бюллетень внуку. Однако тот уронил документ, а потом наступил на него, чуть не порвав.

Во время голосования на президентских выборах на Украине внук действующего главы государства Петра Порошенко чуть не порвал бюллетень деда. Президент, явившийся на избирательный участок вместе с семьей, отдал бюллетень внуку. Однако тот уронил документ, а потом наступил на него, чуть не порвав.Стоит отметить, что избирательный бюллетень на нынешних президентских выборах — самый длинный за всю историю страны, а возможно, и мира. Длина документа — около 80 сантиметров.Бюллетень Петра Порошенко в итоге спасли — подняли с пола и вернули президенту. После этого документ отправился по назначению — в урну для голосования. После короткого общения с журналистами Порошенко, которого окружала толпа охранников, покинул участок, передает "Страна.ua".