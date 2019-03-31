На Украине многие миллионы заведомо не голосуют и даже лишены голоса. Как так получилось и как это влияет на легитимность всех выборов?

На Украине многие миллионы заведомо не голосуют и даже лишены голоса. Как так получилось и как это влияет на легитимность всех выборов?Порошенко не медаль — двухтонный орден отлили из осколков снарядов. Местные жители собрали их всего за 2,5 месяца. Осколки переплавили в металл и создали памятник позора Порошенко. Такими смертельными "дарами" украинская армия уже пятый год уничтожает Донбасс. Его перевозят из города в город. На пункте пропуска "Александровка", где в обе стороны — вереница машин, орден позора делает остановку.В книге позора — все, что наболело. На вечную память президенту войны. Они могли бы сказать больше, но если тогда, в 2014-м, в Киеве не услышали, то сейчас и подавно не докричаться.Пять лет без Украины. Донбасс Порошенко не выбирал. Но в государственном реестре избирателей их данные есть до сих пор. В день выборов они могли бы перейти границу и отдать свой голос, но будущее чужой страны им совсем не интересно.Но Порошенко их голосами не брезгуют — ни живыми, ни мертвыми. Так в избирательных списках оказался погибший в августе прошлого года Александр Захарченко — теракт организовали спецслужбы Украины. И комбат Михаил Толстых — позывной Гиви."Это связано, прежде всего, с установкой Порошенко, с установкой его штаба на максимальное включение в избирательные списки лиц, которые заведомо не проголосуют, они заведомо не придут, а значит, их голоса можно спокойно использовать, вбросив их в бюллетени", — сказал Николай Азаров, председатель Комитета спасения Украины, экс-премьер-министр Украины.За всю предвыборную кампанию Порошенко только однажды приехал на войну. Встречался с боевиками нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ). Визит был короткий, встретили главнокомандующего холодно.На его приветствие не ответили, руки не подали. Личный оператор президента успел снять только две минуты вступительного слова. Камеру Порошенко приказал выключить. Но встречу все равно писали.Он пытался расположить к себе. Даже по-хозяйски задрал ногу. Но к этому времени скандал в оборонке уже разлетелся по Украине. Националисты объявили Порошенко войну. Больше на юго-восток он не ездил. Из Киева предлагал сценарий разрешения конфликта на Донбассе.Официальный Киев еще в апреле 2014-го отказался от мирного сценария. Председатель СБУ Наливайченко в письме к временно исполняющему обязанности президента Украины Турчинову обращается с предложением отправить на юго-восток карателей."Большинство армии не хотело лезть туда, не дело армии воевать с народом своим. И в том, что пролилась кровь с обеих сторон, вина этих добровольческих батальонов. Они послужили одним из главных катализаторов того, что бойня развернулась с таким ожесточением", — считает бывший офицер СБУ Василий Прозоров.Документы с грифом "совершенно секретно" российским спецслужбам передает Василий Прозоров. Украинская сторона делают ставку на диверсии и террор. Шифровка из штаба СБУ: подрывникам ставят задачу уничтожить телевышку в городе Донецк."Для того чтобы взорвать вышку, килограмма взрывчатки не хватит. И дома на расстоянии 200 метров, скорее всего, тоже будут повреждены. Речь фактически идет об убийстве многих людей. Власть шаталась, а удержаться надо было любой ценой", — отметил Прозоров.Добробаты мгновенно превращаются в карателей. На захваченных территориях развязывают криминальный беспредел. У коммерсантов отжимают бизнес, местное население грабят, насилуют, убивают. На своих лежбищах устраивают "стихийные тюрьмы".В столярной мастерской иловайской средней школы каратели нацбатальонов "Днепр" и "Донбасс" устроили пыточную. Задержанных приводили сюда, заталкивали в металлический шкаф. Здесь было так тесно, что невозможно было даже на корточки присесть. Люди стояли, прижавшись друг к другу. Дверь наглухо закрывали. Так что ни свет, ни воздух сюда не проникали. Их держали здесь неделями. Издевались в классе труда. Тиски использовали как метод пытки. Ломали пальцы.Когда ополченцы выбили из школы нацистов, на территории нашли захоронения без вести пропавших мирных жителей.На вопрос, что из них можно было выбить, ради чего все это было надо, Василий Прозоров ответил: "Вы упускаете такой момент, как нагнетание страха в народе. Одной из задач было как можно быстрее подавить сопротивление любой ценой. А страх — одно из очень эффективных средств воздействия".Медицинский костюм Лилия Адионова до сих пор хранит в гардеробе. В июльскую ночь 2014-го они ехали в самое пекло забирать раненого бойца ВСУ. Машина была с маячками. Оглушала сиреной. Но по скорой начали стрелять. Живых взяли в плен. "Меня обвинили в том, что я сбила Boeing. Я спросила: как?! Из четырех гранатометов", — вспоминает Лилия. Это нелепое обвинение ей предъявили в харьковском СИЗО СБУ. Перед этим она прошла по этапу милицейский подвал в Изюме и краматорский аэродром."Раздевали догола. Ну, и мешок. И руки связаны. Потом заставили ползти. А они идут и смотрят. Им смешно. Ставили к стенке расстреливать. Тоже стояла", - рассказала женщина.Самой жестокой секретной тюрьмой считался мариупольский аэродром. Эту "пыточную" называли "библиотекой", задержанных — "книгами". Обращаясь к Василию Прозорову, дежурный КПП по рации так и говорил: "Подойдите к библиотеке, привезли пару новых книжек", то есть двух задержанных."Привозили в "библиотеку" коммерсанта, у которого надо забрать бизнес. Триста долларов в сутки — это нормальная такса нахождения в "Библиотеке". Конкурент платит, бизнесмена вывозят, сажают в "библиотеку", пальцем не трогают. Естественно, человек потом соглашается переписать бизнес", — сказал Прозоров.Об этой "билиотеке" журналист Елена Блоха рассказала в своей книге. Привезли в аэропорт, загнали в камеру, где в мирное время хранили продукты. Ее — в одну, сына — в другую. "Меня завели в комнату. Она была полностью изолирована, не было ни окон, ни вентиляции. В этой комнате находилась еще одна девушка молодая", — вспоминает Елена.Ее будут гонять по тюрьмам и пересылкам. Обвинять в госизмене. 90 дней в камере-одиночке. Через три месяца журналистку обменяли. В Краматорск она уже не вернулась. И назад на Украину ее теперь никто не затянет.В Киеве кандидаты в президенты три месяца рассказывали о том, что надо бы закончить войну. А в это время Донбасс все также обстреливали."Мы не Украина. Мы, к сожалению, пока еще и не Россия официально, но в душе, в сознании мы точно понимаем: мы — Россия, мы русские, мы — русский народ по душе, по вере, по традициям, по многим категориям", — уверена Елена Блоха.Военные ВСУ, попавшие в плен, — это тоже ценные избиратели: на участок не придут, но их голосами могут воспользоваться. Андрею Качинскому — 35. В армии не служил. От военкомата прятался. Его полиция поймала и отправила на войну.Старший прапорщик Игорь Мирончук в украинскую армию пошел как на работу. Больше нигде не платят. Он слышал приказ командира голосовать за Порошенко, но выполнить свой гражданский долг не сможет — в донецком изоляторе избирательный участок не откроют.За границей, кроме России, украинцы могут голосовать. В Польше открыли четыре участка. Чтобы выразить свою волю, избирателям приходится стоять в очереди около часа. Бюллетени выдают медленно. На консульский учет в Польше встали всего 13 тысяч украинцев. Только они смогут принять участие в голосовании."В России находятся от 3 до 5 миллионов человек. В Польше — 1 миллион 100 тысяч. В Европе на заработках — более 2 миллионов. Складывайте цифры, получается, примерно около 40% от общего списка избирателей голосовать не будут», — пояснил Николай Азаров, председатель Комитета спасения Украины, бывший премьер-министр Украины.Украинские мигранты захватывают Европу: Польша, Венгрия, Германия, Словакия… Блоге Николай Боруцкий два года назад переехал в Чехию. На Украине был свой небольшой бизнес, но радужные надежды, подаренные Майданом, быстро рассеялись. «Обещали всем лучше, но постепенно мы начали видеть, что становится хуже", — сказал Николай.Родная Украина обижает этих людей дважды: сначала вынуждая уезжать на заработки за рубеж, чтобы прокормить семью, и вот теперь, использовав их отсутствие, чтобы фальсифицировать выборы. Другого шанса победить у Порошенко нет.