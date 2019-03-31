В воскресенье, 31 марта, состоятся выборы президента Украины – 2019. В числе кандидатов – более 40 человек. У кого из них наибольшие шансы одержать победу? Изменятся ли после выборов отношения России и Украины в лучшую сторону? Дни.ру спросили мнения экспертов.

В воскресенье, 31 марта, состоятся выборы президента Украины – 2019. В числе кандидатов – более 40 человек. У кого из них наибольшие шансы одержать победу? Изменятся ли после выборов отношения России и Украины в лучшую сторону? "Дни.ру" спросили мнения экспертов.За несколько дней до голосования были опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины – 2019. Лидером гонки остался актер Владимир Зеленский: отдать голоса за него готовы 26,6% тех, кто придет к избирательным урнам.На второй строчке закрепились нынешний лидер Незалежной Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко – у обоих по 17%. Четвертую строчку занял экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 9,5%, а замыкает пятерку лидеров глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.Впрочем, эксперты призывают относиться к предвыборным рейтингам крайне осторожно. По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, выборы президента Украины – 2019 выиграет тот, кто возьмет под контроль избирательные комиссии. Кандидат, решивший эту задачу, сможет нарисовать себе любое количество голосов, сфальсифицировав результаты в ходе подсчета бюллетеней, полагает эксперт.Наибольшие шансы на это – у президента Петра Порошенко, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. "Он понимает, что симпатии населения не склоняются в его пользу. Поэтому Порошенко сделает все возможное, что сфальсифицировать, а затем легитимизировать выборы", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом "Дни.ру".По мнению Безпалько, одним из фаворитов выборов президента Украины – 2019 может стать Юрий Бойко. Кандидат от "Оппозиционной платформы" резко критикует нынешнюю политику Киева и выступает за диалог с Москвой.Амплуа Бойко как условного "пророссийского" кандидата может сыграть в пользу Порошенко, отметил Безпалько. "Думаю, что Бойко могут добавить голосов при подсчете, потому что для президента Украины было бы идеально выйти с ним во второй тур.После визита Бойко в Москву и переговоров с Медведевым, Порошенко будет клеймить его, как "агента Кремля", а себя называть патриотом Украины", – пояснил аналитик.Теоретически, рассуждает Безпалько, Москве мог быть выгоден готовый к переговорам Бойко. "Но на самом деле, это скорее второй Янукович, – полагает эксперт. – В реальности, если выиграет Порошенко, то Москва хотя бы знает, чего от него можно ожидать, мы можем предполагать его реакцию".Что касается Зеленского, Тимошенко и других кандидатов, в случае их победы окно возможностей в отношениях России и Украины расширяется, в том числе в отрицательную сторону. Политолог не исключает, что для подтверждения своей лояльности Западу они могут предпринять радикальные действия.Соединенные Штаты за исход выборов не беспокоятся, полагает Павел Салин. За последние пять лет американцы очень постарались, чтобы на выборах президента Украины не было ни одного пророссийского кандидата. "По этой же причине безосновательны надежды, что в случае смены президента отношения между Москвой и Киевом кардинально улучшатся. Этого не произойдет", – прокомментировал ситуацию для "Дни.ру" политолог.Салин уверен: вне зависимости от исхода выборов, ни внешняя, ни внутренняя политика Незалежной не изменится. "За последние годы в стране сформирован устойчивый антироссийский консенсус, Украина строит свою идентичность как национального государства на антироссийской основе", – заключил эксперт.Американцам не важно, кто займет президентский пост, поскольку они контролируют всю политическую систему Украины, отметил Богдан Безпалько. По словам аналитика, Вашингтон четко оформил условия и ограничения для каждого из кандидатов. Все из них, включая Бойко, прекрасно понимают правила игры: если выйдут за рамки, то получат мощный удар."В любом случае, политика Киева в позитивную сторону точно не изменится. Скорее всего, отношения между странами после выборов президента Украины продолжат ухудшаться", – резюмировал эксперт.