Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле. По их мнению, это показывает, что в ближайшее время Земле не грозит конец света.

Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле. По их мнению, это показывает, что в ближайшее время Земле не грозит конец света.Информационная среда буквально забита разного рода сомнительными сообщениями о некоей паранормальной активности. Откровенные фальшивки, созданные при помощи видеоредакторов, редкие природные явления и банальные техногенные явления выдаются за свидетельства НЛО и контактов человечества с внеземными цивилизациями.Еще одна тема, которая будоражит умы интернет-сообщества – грядущий конец света. В этом случае стараются не только уфологи, но и разнообразные экстрасенсы, "альтернативные исследователи" и прочие конспирологи-любители.Впрочем, иногда слово берут настоящие ученые. Они, правда, в своих заявлениях бывают крайне осторожны. Они рассказывают публике о том, когда, согласно свежим расчетам, погаснет Солнце или остынет земное ядро. Однако и из таких слов рождаются пугающие статьи о неминуемой гибели человечества.Иногда темы объединяются и массовое нашествие НЛО (существующее в воображении уфологов) подается как знамение или причина конца света. Однако некоторые конспирологи решили оригинально взглянуть на эту тему. Первым на их слова обратил внимание портал VladTime.Они сочли, что активность неопознанных летающих объектов в небе Земли свидетельствует о том, что нашей планете конец света не грозит. Дескать, корабли внеземных цивилизаций по всей вселенной искали безопасный угол, где можно было бы переждать некое страшное событие и нашли его именно на третьей планете от Солнца.Кто-то в своих фантазиях пошел еще дальше и предположил, что инопланетяне могут посылать на Землю свои делегации, чтобы попросить у человечества "политического убежища" перед лицом вторжения планеты Нибиру. Если верить этим историям, то переживать конец света люди будут не только в безопасности, но и в окружении новых друзей со всех концов космоса.Впрочем, пользователи Сети не без скепсиса замечают, что описанная уфологами картина больше походит на сценарий нового фантастического фильма голливудского производства, а не на что-то, что реально может случиться на Земле. А к концу света, коснется он Земли или пройдет мимо нашей планеты, готовится бессмысленно, заключают они.