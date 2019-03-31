Матчем в Краснодаре завершился 21 тур российской премьер-лиги. Краснодар с результатом 5:0 разгромил махачкалинский Анжи 5:0 и вышел на второе место.

Матчем в Краснодаре завершился 21 тур российской премьер-лиги. "Краснодар" с результатом 5:0 разгромил махачкалинский "Анжи" 5:0 и вышел на второе место.Гости продержались 18 минут, пока Вандерсон, получив мяч от Виктора Классона, не отправил первый мяч в ворота Юрия Дюпина. На 38 минуте мяч попал в руку защитнику "Анжи" Роланду Гиголаеву, и в ворота гостей был назначен 11-метровый. Виктор Классон был точен – 2:0. С таким счетом команды ушли на перерыв.Во втором тайме блестяще сыграли молодые игроки хозяев. Магомед-Шапи Сулейманов отправил в ворота "Анжи" два мяча, а Иван Игнатьев один. "Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.