26 марта в Кремле Владимир Путин вручил президентские премии молодым деятелям культуры, а также премии за произведения для детей и юношества за 2018 год.

26 марта в Кремле Владимир Путин вручил президентские премии молодым деятелям культуры, а также премии за произведения для детей и юношества за 2018 год. Среди награжденных — архитектор Николай Переслегин, дирижер Валентин Урюпин и театральный режиссер Сергей Чехов. За создание произведений для детей награды удостоились выдающийся художник-мультипликатор Франческа Ярбусова, художник-иллюстратор Борис Диодоров и Сергей Казарновский — директор столичного центра образования "Класс-центр". Их поздравил президент."Хочу пожелать новых успехов. И не на секунду не сомневаюсь, что вы еще очень многое сделаете для того, чтобы внести вклад в развитие нашей огромной российской семьи. Члены комиссии, которые присудили вам эти звания — лауреатские — они только зафиксировали тот факт, который признан сотнями тысяч и миллионами людей, ради которых вы работаете", — подчеркнул Владимир Путин.В письме великого поэта Николаю Раевскому по-русски — только "Погорелое Городище", остальные четыре страницы — на французском. Название села в Зубцовском районе Тверской области, несправедливо забытое на 300 с лишним лет, снова зазвучало — в Кремле из уст народного художника Бориса Диодорова."На старости лет вдруг открылась возможность создать настоящий музей Александра Сергеевича Пушкина в старинном селе Погорелое Городище", — сказал Диодоров."Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор" - чтобы так точно описать в "Борисе Годунове" дорогу, которой Гришка Отрепьев бежал в Польшу, Александр Пушкин специально приезжал в Погорелое Городище, к месту службы своего предка местного воеводы Гаврилы Пушкина — тоже персонажа пьесы "Борис Годунов".Давно здесь нет ни корчмы, ни тем более литовской границы, но Борис Диодоров решил, что имя Пушкина обязательно должно быть увековечено на тверской земле. Сам художник — признанный классик литературной иллюстрации: героев русских сказок, произведений того же Пушкина, Толстого, Тургенева многие знают такими, как их изобразил Диодоров, а в Дании его считают лучшим иллюстратором сказок Андерсена. Сейчас художник готовит новое издание «Истории государства Российского»."Я еще и музейщик, и историк, потому что каждая работа — это углубление в то, что написал автор, и в историю, в которой он жил и о которой пишет", — считает Борис Диодоров.Книгу "Кормушка за окном" Франческа Ярбусова готовит для шестерых внуков, наблюдая за птицами на даче. Это хобби. А профессия — мультипликатор. Ее вклад в золотой фонд отечественной анимации – "Паровозик из Ромашкова", "Как один мужик двух генералов прокормил" и, пожалуй, самый известный в мире советский мультфильм — "Ежик в тумане"."В каждом из нас ребенок сидит, тот, которым вы были когда-то. И когда мы делали "Ежика", я вспоминала, чего мне в детстве хотелось", — отметила Ябрусова.Что нужно детям, заслуженный учитель Сергей Казарновский сейчас ответит, не задумываясь, — свобода. Это главный принцип обучения в созданной им школе. Хотя успешный инженер-строитель в педагоги и не собирался. "Моя диссертация называлась "Гипсополимерзернистый бетон на мелкозернистых наполнителях", — вспоминает Казарновский.Стоило однажды (в 1990-м) помочь детям с любительской постановкой, и это выросло в гимназию. Здесь, казалось бы, дополнительное гуманитарное образование — обязательная часть образовательной программы.Экспрессивная манера Валентина Урюпина — визитная карточка Ростовского симфонического оркестра. Коллектив и дирижер хорошо известны далеко за пределами донской земли. Урюпин много гастролирует, превращая в концертные площадки улицы городов и фабричные цеха, как, например, было в Новочеркасске."Премия принадлежит мне и моему оркестру в первую очередь. Это моя музыкальная семья. Я очень рад, что в результате этой премии оркестр получит новые инструменты", — сказал Валентин Урюпин.Один из самых востребованных молодых режиссеров России — Сергей Чехов из Новосибирска — обращает на себя внимание даже не тем, что пришел в Кремль без галстука, в модных укороченных брюках и туфлях на босу ногу. Его постановки с успехом идут примерно на 20 академических сценах и экспериментальных площадках.Это сейчас контора вагоностроительного гиганта — украшение района. Несколько лет назад разрушающуюся фабрику-кухню 1929 года хотели снести. Николай Переслегин, основатель архитектурного бюро Kleinewelt Architekten, спас этот образец советского конструктивизма. На счету архитектора — десятки подобных примеров.Одним из первых был особняк Петра Сысоева с кариатидами. Правда, Переслегин его не сам восстанавливал, а предложил правительству Москвы сдать полуразрушенный тогда дом в аренду всего за 1 рубль за каждый квадратный метр площади. Теперь подобные программы успешно работают во многих городах России.Программа "Рубль за метр" похожа, скорее, на бизнес-план, чем на систему сохранения культурного наследия. С одной стороны, предприниматель получает в аренду на 49 лет старинный особняк по очень выгодной ставке. Но с другой, — он должен восстановить и за свой счет содержать здание в надлежащем виде."В основе наших убеждений, нашей аргументации — забота о наследии и эстетика, которая для нас очень важна и которую мы ценим, любим и хотим передать последующим поколениям", — пояснил Николай Переслегин.Каждый из лауреатов премии президента кроме почетного звания получает еще и 2,5 миллиона рублей. И каждый планирует вложить эти деньги в реализацию новых творческих замыслов.