Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможном расширении санкций против РФ. Ранее Помпео сообщил о подготовке новых ограничительных мер, которые могут быть озвучены в Вашингтоне 3-4 апреля на министерской встрече НАТО.Лавров считает, что США полностью перешли в международной дипломатии к языку ультиматумов, а когда их отвергают — санкций."Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", — отметил Лавров.Лавров порекомендовал коллегам из Госдепа найти другие "подходы к различным проблемам".Новые антироссийские меры связаны с делом Скрипалей. Агентство Bloomberg утверждает, что санкции коснутся банковского сектора России.