Лолита Милявская до сих пор тяжело переживает смерть бывшего
бойфренда Арнольда Спиваковского. Певица признается, что предприниматель сыграл
в ее жизни очень важную роль. Сейчас артистку утешает лишь то, что она успела
все же попрощаться с экс-бойфрендом перед его кончиной.
Лолита Милявская до сих пор тяжело переживает смерть бывшего
бойфренда Арнольда Спиваковского. Певица признается, что предприниматель сыграл
в ее жизни очень важную роль. Сейчас артистку утешает лишь то, что она успела
все же попрощаться с экс-бойфрендом перед его кончиной.
Расставаний в жизни было много. Певица пережила
горечь утраты и предательства. Но в конце концов артистка обрела счастье со
спортсменом Дмитрием Ивановым. Певица старше супруга на 12 лет – но утверждает,
что чувствует себя с ним молодой и красивой.
У певицы было несколько бурных романов. Но один из эпизодов
своей бурной биографии Милявская так и не смогла просто выбросить из памяти. Замуж
за Арнольда Спиваковского Лолита так и не вышла – однако бизнесмен сыграл в
жизни исполнительницы важную роль, призналась певица в эфире программы "Однажды".
В свое время песня "Я жизнь отдам за тебя" удивила
слушателей своей эмоциональностью. Как рассказала , именно
тогда она рассталась с близким человеком и пережила настоящий кризис. Но творчество
помогло ей стать сильнее.
"Это была такая страсть, именно она, ведь любовь
спокойнее. Мы выясняли отношения и все время пытались сделать друг другу
больно. Встречались по ночам и говорили. Я сказала, что посвятила ему песню",
– призналась Лолита.
Роман Лолиты Милявской с Арнольдом Спиваковским начался в
90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало. Сам
предприниматель называл отношения с певицей "легендой о любви", пишет
StarHit.
Гражданский супруг Арнольд Спиваковский
скончался 12 марта. Ему был 51 год. В день смерти предпринимателя Милявская
оставила в Instagram
трогательный пост со словами прощания. "Меня оправдывает одно: я успела
попросить прощения", – написала певица.