Лолита Милявская до сих пор тяжело переживает смерть бывшего бойфренда Арнольда Спиваковского. Певица признается, что предприниматель сыграл в ее жизни очень важную роль. Сейчас артистку утешает лишь то, что она успела все же попрощаться с экс-бойфрендом перед его кончиной.

Лолита Милявская до сих пор тяжело переживает смерть бывшегобойфренда Арнольда Спиваковского. Певица признается, что предприниматель сыгралв ее жизни очень важную роль. Сейчас артистку утешает лишь то, что она успелавсе же попрощаться с экс-бойфрендом перед его кончиной.Расставаний в жизни было много. Певица пережилагоречь утраты и предательства. Но в конце концов артистка обрела счастье соспортсменом Дмитрием Ивановым. Певица старше супруга на 12 лет – но утверждает,что чувствует себя с ним молодой и красивой.У певицы было несколько бурных романов. Но один из эпизодовсвоей бурной биографии Милявская так и не смогла просто выбросить из памяти. Замужза Арнольда Спиваковского Лолита так и не вышла – однако бизнесмен сыграл вжизни исполнительницы важную роль, призналась певица в эфире программы "Однажды".В свое время песня "Я жизнь отдам за тебя" удивиласлушателей своей эмоциональностью. Как рассказала , именнотогда она рассталась с близким человеком и пережила настоящий кризис. Но творчествопомогло ей стать сильнее."Это была такая страсть, именно она, ведь любовьспокойнее. Мы выясняли отношения и все время пытались сделать друг другубольно. Встречались по ночам и говорили. Я сказала, что посвятила ему песню",– призналась Лолита.Роман Лолиты Милявской с Арнольдом Спиваковским начался в90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало. Сампредприниматель называл отношения с певицей "легендой о любви", пишетStarHit.Гражданский супруг Арнольд Спиваковскийскончался 12 марта. Ему был 51 год. В день смерти предпринимателя Милявскаяоставила в Instagramтрогательный пост со словами прощания. "Меня оправдывает одно: я успелапопросить прощения", – написала певица.