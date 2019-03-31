В Архангельской области продолжается чемпионат России по лыжам. В воскресенье состоялись соревнования мужчин по скиатлону, победу в которых праздновал Алексей Червоткин. Дистанцию в 30 километров он преодолел за 1 час 12 минут 15 секунд.

В Архангельской области продолжается чемпионат России по лыжам. В воскресенье состоялись соревнования мужчин по скиатлону, победу в которых праздновал Алексей Червоткин. Дистанцию в 30 километров он преодолел за 1 час 12 минут 15 секунд.Следом за ним финишировал трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин, отставший от Червоткина на 0,1 секунды. Тройку лидеров замкнул Андрей Мельниченко. Его отставание от победителя 0,2 секунды.Ранее определился победитель и в женской части соревнований. Первое место заняла Анастасия Седова.Чемпионат России завершится 7 апреля.