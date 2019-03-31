Ксении Собчак нужен канал на YouTube для того, чтобы
напоминать о себе аудитории. Если журналистку вернуть на телевидение, она сразу
забросит свою программу на интернет-канале.
Ксении Собчак нужен канал на YouTube для того, чтобы
напоминать о себе аудитории. Если журналистку вернуть на телевидение, она сразу
забросит свою программу на интернет-канале.
сейчас лишена выхода на большой экран.
Телеведущая вынуждена была завести себе программу на YouTube, чтобы не терять
связь с аудиторией, уверен Андрей Малахов.
"Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе: "Ребята,
я тут! Я жива, развелась, посмотрите, что я сделала с Настей Волочковой!".
Так что YouTube – это альтернативная форма вещания", – рассуждает телеведущий.
А вот поклонники Андрея Малахова смотрят телевизор, он
работает именно с этой аудиторией. Канал в Сети телеведущему не нужен. Та же
, если вернуть ее на Первый канал и дать вести какую-нибудь
программу, сразу забудет об интернет-вещании, уверен Малахов.
По словам телеведущего, все звезды шоу-бизнеса являются
заложниками своего образа. Тот же Сергей Лазарев может спокойно петь песни на
английском языке. Но он понимает, что его основная аудитория в России, здесь
поклонники приносят ему успех и деньги – и поет на русском. Что же касается
образа самого Малахова на экране, то он давно устоялся, и менять его ведущий не
собирается – поклонники не поймут.
По словам телеведущего, "обещали что-то
на Первом канале". Андрей Малахов намекнул: не исключен вариант, при
котором Собчак появится в недалеком будущем в телевизоре, пишет Teleprogramma.pro.