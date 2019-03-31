Ксении Собчак нужен канал на YouTube для того, чтобы напоминать о себе аудитории. Если журналистку вернуть на телевидение, она сразу забросит свою программу на интернет-канале.

Ксении Собчак нужен канал на YouTube для того, чтобынапоминать о себе аудитории. Если журналистку вернуть на телевидение, она сразузабросит свою программу на интернет-канале.сейчас лишена выхода на большой экран.Телеведущая вынуждена была завести себе программу на YouTube, чтобы не терятьсвязь с аудиторией, уверен Андрей Малахов."Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе: "Ребята,я тут! Я жива, развелась, посмотрите, что я сделала с Настей Волочковой!".Так что YouTube – это альтернативная форма вещания", – рассуждает телеведущий.А вот поклонники Андрея Малахова смотрят телевизор, онработает именно с этой аудиторией. Канал в Сети телеведущему не нужен. Та же, если вернуть ее на Первый канал и дать вести какую-нибудьпрограмму, сразу забудет об интернет-вещании, уверен Малахов.По словам телеведущего, все звезды шоу-бизнеса являютсязаложниками своего образа. Тот же Сергей Лазарев может спокойно петь песни наанглийском языке. Но он понимает, что его основная аудитория в России, здесьпоклонники приносят ему успех и деньги – и поет на русском. Что же касаетсяобраза самого Малахова на экране, то он давно устоялся, и менять его ведущий несобирается – поклонники не поймут.По словам телеведущего, "обещали что-тона Первом канале". Андрей Малахов намекнул: не исключен вариант, прикотором Собчак появится в недалеком будущем в телевизоре, пишет Teleprogramma.pro.