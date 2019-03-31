Меган Маркл нарушила сорокалетнюю традицию британского королевского
двора. Супруга принца Гарри отказалась рожать в больнице Святой Марии, где
прошли роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.
Меган Маркл нарушила сорокалетнюю традицию британского королевского
двора. Супруга принца Гарри отказалась рожать в больнице Святой Марии, где
прошли роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.
и принц Гарри выбрали родильное отделение
поближе к своему дому в Виндзоре. Будущий наследник станет всего лишь седьмым в
очереди на британский престол. Так что герцог и герцогиня Сассекские решили,
что его рождение должно быть более приватным.
"Я вам не копия Кейт", – ответила Меган Маркл на
предложение рожать в больнице Святой Марии. Отмечается, что супруга принца
Гарри сильно нервничает из-за возможных осложнений – в частности, экстренного
кесарева сечения.
Год назад в больнице Святой Марии третьего ребенка родила супруга
принца Уильяма. 34-летняя герцогиня Кембриджская вышла к публике спустя всего
семь часов после родов с безупречными макияжем, укладкой и на каблуках. Кейт Миддлтон раскритиковали за подобное
поведение -указав, что это нереально и недостижимо для многих женщин и создает
дополнительное давление на рожениц. не готова повторить подвиг
Кейт, пишет The Sun.
Ранее стало известно, что супруг принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене. Эксперты решение 34-летнего принца Гарри одобряют. Они считают, что это очень "современно" – так поступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последний триместр своей беременности сильно нервничает.