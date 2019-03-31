Меган Маркл нарушила сорокалетнюю традицию британского королевского двора. Супруга принца Гарри отказалась рожать в больнице Святой Марии, где прошли роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.

Меган Маркл нарушила сорокалетнюю традицию британского королевскогодвора. Супруга принца Гарри отказалась рожать в больнице Святой Марии, гдепрошли роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.и принц Гарри выбрали родильное отделениепоближе к своему дому в Виндзоре. Будущий наследник станет всего лишь седьмым вочереди на британский престол. Так что герцог и герцогиня Сассекские решили,что его рождение должно быть более приватным."Я вам не копия Кейт", – ответила Меган Маркл напредложение рожать в больнице Святой Марии. Отмечается, что супруга принцаГарри сильно нервничает из-за возможных осложнений – в частности, экстренногокесарева сечения.Год назад в больнице Святой Марии третьего ребенка родила супругапринца Уильяма. 34-летняя герцогиня Кембриджская вышла к публике спустя всегосемь часов после родов с безупречными макияжем, укладкой и на каблуках. Кейт Миддлтон раскритиковали за подобноеповедение -указав, что это нереально и недостижимо для многих женщин и создаетдополнительное давление на рожениц. не готова повторить подвигКейт, пишет The Sun.Ранее стало известно, что супруг принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене. Эксперты решение 34-летнего принца Гарри одобряют. Они считают, что это очень "современно" – так поступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последний триместр своей беременности сильно нервничает.