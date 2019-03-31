Артистка порадовала поклонников откровенными снимками в Instagram. У пользователей соцсети фото, которые выложила Вера Брежнева, вызвали шквал эмоций.

Артистка порадовала поклонников откровенными снимками в Instagram. У пользователейсоцсети фото, которые выложила Вера Брежнева, вызвали шквал эмоций.Певица позировала в блестящем корсете, продемонстрировав стройнуюфигуру и подтянутые мышцы. Кадры звезда подписала коротко: "Яжемать".Фолловеры отметили, что Веры Брежнева выглядит просто восхитительно."Красивая мать", "Огненная красотка", "Ты шикарная", "Вераобжигает", "Фото – просто космос", "Невероятная",– одарили исполнительницу комплиментами подписчики.Певица часто балуетфанатов снимками и видео в своем микроблоге. Поклонников Веры Брежневойинтересует не только творчество, но и личная жизнь артистки. Напомним, ранееони заговорили о проблемах знаменитости в отношениях с супругом-продюсеромКонстантином Меладзе.Как писали "Дни.ру",народ предположил, что закрутила любовь с молдавским певцом ДаномБаланом. Поводом для сплетен стал ролик, который она опубликовала вInstagram.Так, видеосовместного клипа натолкнуло фолловеров на мысль, что певица неравнодушна кколлеге. Подписчикам показалось странным то, что клип и Дана Балана "Наше лето" вышел в 2017 году, нопевица почему-то решила вспомнить о совместной работе сейчас.