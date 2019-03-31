Артистка порадовала поклонников откровенными снимками в Instagram. У пользователей
соцсети фото, которые выложила Вера Брежнева, вызвали шквал эмоций.
Артистка порадовала поклонников откровенными снимками в Instagram. У пользователей
соцсети фото, которые выложила Вера Брежнева, вызвали шквал эмоций.
Певица позировала в блестящем корсете, продемонстрировав стройную
фигуру и подтянутые мышцы. Кадры звезда подписала коротко: "Яжемать".
Фолловеры отметили, что Веры Брежнева выглядит просто восхитительно.
"Красивая мать", "Огненная красотка", "Ты шикарная", "Вера
обжигает", "Фото – просто космос", "Невероятная",
– одарили исполнительницу комплиментами подписчики.
Певица часто балует
фанатов снимками и видео в своем микроблоге. Поклонников Веры Брежневой
интересует не только творчество, но и личная жизнь артистки. Напомним, ранее
они заговорили о проблемах знаменитости в отношениях с супругом-продюсером
Константином Меладзе.
Как писали "Дни.ру",
народ предположил, что закрутила любовь с молдавским певцом Даном
Баланом. Поводом для сплетен стал ролик, который она опубликовала в
Instagram.
Так, видео
совместного клипа натолкнуло фолловеров на мысль, что певица неравнодушна к
коллеге. Подписчикам показалось странным то, что клип и Дана Балана "Наше лето" вышел в 2017 году, но
певица почему-то решила вспомнить о совместной работе сейчас.