Актер Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины – 2019. Комик, которого уличили в неуплате налогов и нарушении финансовой отчетности, отличился странным и нелепым заявлением.

Актер Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины – 2019. Комик, которого уличили в неуплате налогов и нарушении финансовой отчетности, отличился странным и нелепым заявлением.Юморист проголосовал на избирательном участке в колледже морского и речного флота в Киеве. За волеизъявлением Зеленского наблюдала толпа журналистов.После того, как актер вышел из кабинки, он сделал заявление для прессы. Слова комика вызывают удивление. "Надеюсь, что будет победа демократии", – сказал Зеленский.Одно из двух: либо Зеленский очень наивный человек и верит в демократию в современной Украине, или он не нашел никаких других слов и решил отвязаться от прессы таким пафосным, но пустым и нелепым заявлением.Отдала свой голос на выборах и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Оригинальностью "оранжевая принцесса" также не отличилась. "Я верю, что сегодня начинается новый этап в истории страны", – сказала она.По состоянию на 10:00 явка на составила 5,5%. Голосование закончится в 20:00.Сегодняшние выборы президента Украины – шестые в новейшей истории страны. Глава Незалежной избирается на пятилетний срок. Лидером рейтинга является актер Владимир Зеленский, неплохие шансы также у нынешнего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни один претендент на высший государственный пост не получит необходимой поддержки, то через три недели пройдет второй тур с двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.