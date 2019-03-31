В воскресенье израильтян разбудили сирены оповещения о воздушном нападении.

В воскресенье израильтян разбудили сирены оповещения о воздушном нападении. Военные сообщили о ракете, запущенной из сектора Газа, которая не долетела до территории Израиля. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало, пишет РИА Новости.В районах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев израильские танки обстреляли опорные пункты боевиков ХАМАС в ответ на пуски пяти ракет или мин.В последние дни противостояние палестинцев и израильтян на границе с анклавом обострилось.