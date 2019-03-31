В Незалежной официально огласили первые официальные данные экзит-полов – опросов людей на выходе из избирательных участков. Картина будущего второго тура вырисовывается все отчетливее.

В Незалежной официально огласили первые официальные данные экзит-полов – опросов людей на выходе из избирательных участков. Картина будущего второго тура вырисовывается все отчетливее.Национальный экзит-пол предсказывает уверенную победу на президентских выборах на Украине – 2019 актера Владимира Зеленского. Комик получает 30,4% голосов, тогда как его ближайший преследователь, президент Украины Петр Порошенко, всего лишь 17,8%.На третьей строчке расположилась бывший премьер-министр Юлия Тимошенко – 14,2%. Замыкает четверку лидеров глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 9,8%.Новость дополняется.