Торжественные церемонии прошли во Владимире и ряде районов области.

УМВД России по Владимирской области совместно с Департаментом административных органов Администрации Владимирской области подведены итоги конкурса на звание «Лучшая народная дружина». Церемонии награждения победителей на днях состоялись в областном центре и ряде районов области.Во Владимире чествовали добровольцев из Октябрьского района города, занявших 2 место в категории «Лучшая городская народная дружина», и дружинников, содействующих обеспечению безопасности дорожного движения, которые также стали вторыми в своей категории. Грамоты и подарки добровольцам вручили сотрудники городского Управления МВД и представители Администрации города.Благодарственные письма и ценные подарки членам народной дружины «Казачий патруль Александровского района» вручили сотрудники полиции и представители администрации. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Александровскому району, принявший участие в церемонии награждения, выразил уверенность, что взаимодействие правоохранителей и дружинников будет плодотворным и в дальнейшем.За активное содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и общественной безопасности благодарности были вручены членам народной дружины «Казачий патруль хуторского казачьего общества Вязниковского района», занявшей первое место в конкурсе. Обращаясь к дружинникам, врио начальника ОМВД России по Вязниковскому району Сергей Федунов пожелал успешной работы и увеличения количества участников добровольного общества.Церемонии награждения состоялись в Меленковском и Собинском районах, народные дружины которых также активно проявляли себя в течение всего 2018 года и вошли в число победителей регионального конкурса.Справочно:Сегодня во Владимирской области действуют более 60 народных дружин, членами которых являются свыше 1200 граждан из разных районов региона. Дружинники активно привлекаются сотрудниками полиции к деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности. Регулярно совместно с полицейскими дружинники организуют рейдовые и профилактические мероприятия.В 2018 году при участии представителей народных формирований во Владимирской области было пресечено свыше 2100 правонарушений и задержано за их совершение более 600 граждан. Дружинники помогают правоохранителям в пресечении и раскрытии преступлений – в прошлом году при их содействии было раскрыто более 50 преступлений.