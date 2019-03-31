Неизвестные совершили хищение фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже кабеля связи.В полицию поступило заявление от представителя организации, обслуживающей кабельные линии. Он сообщил, что неизвестные совершили хищение фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста. Материальный ущерб составил более 170 тысяч рублей.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались 35-летний ранее судимый приезжий и 37-летний москвич. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60