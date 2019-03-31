Пять человек, в том числе – четверо пассажиров автобуса, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения маршрутного транспортного средства с грузовиком и легковушкой на Киевском шоссе. Для эвакуации одного из пострадавших задействован вертолет.

Очевидец запечатлел на видео последствия серьезной аварии, произошедшей в воскресенье, 31 марта, на Киевском шоссе в Новой Москве.Как сообщает ТАСС, неподалеку от города Московский столкнулись три транспортных средства – автобус, автовоз и легковое авто.Травмы получили пять человек, в том числе – четыре пассажира автобуса и водитель фуры. Для эвакуации одного из пострадавших задействован вертолет.Движение по магистрали было затруднено – из-за ДТП перекрывались три полосы Киевского шоссе в сторону Москвы.