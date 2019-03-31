Президент Украины Петр Порошенко нервничает: сегодня он может потерять власть, которую последние пять лет использовал в своих интересах. Беспокойное состояние главы государства выражается в его поступках. Лидер Незалежной устроил целое представление на избирательном участке.

Президент Украины Петр Порошенко нервничает: сегодня он может потерять власть, которую последние пять лет использовал в своих интересах. Беспокойное состояние главы государства выражается в его поступках. Лидер Незалежной устроил целое представление на избирательном участке.Голосовать на выборах президента Украины – 2019 Порошенко пришел в Киевский Дом офицероввместе с толпой охранников. По его словам, выборы хорошо организованы, волеизъявлению граждан ничего не мешает.На избирательном участке Порошенко начал вести себя странно. Он заполнил бюллетень и отдал его маленькому внуку, чтобы тот опустил его в урну. Однако мальчик начал возить бюллетень по полу, едва не наступил и не порвал документ. После этого бюллетень у ребенка пришлось отобрать.Во избежание неприятностей, лидер Незалежной решил опустить документ в урну самостоятельно. Затем он провел небольшую беседу с журналистами. Порошенко находился в приподнятом настроении, много улыбался и активно жестикулировал. Словом, вел себя так, будто успел до этого принять на грудь.Ну и куда уж без нападок на Россию. Еще до голосования на Порошенко напомнил своим подписчикам в Facebook о разрыве с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Москвой.Между тем украинцы запустили в социальных сетях флешмоб с хэштегом "остаточнепрощавай" – "окончательноепрощай". Таким образом граждане Незалежной выражают надежду на проигрыш Порошенко и смену власти в стране.Сегодняшние – шестые в новейшей истории страны. Глава Незалежной избирается на пятилетний срок. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов. Если ни один претендент на высший государственный пост не получит необходимой поддержки, то через три недели пройдет второй тур с двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.