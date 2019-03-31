На самом деле каждая европейская страна, несмотря на все оговорки, мечтает о китайских деньгах. Ведь Си Цзиньпин еще в отличие от Трампа никому ничего не диктует, не требует, не кричит и не угрожает.

На самом деле каждая европейская страна, несмотря на все оговорки, мечтает о китайских деньгах. Ведь Си Цзиньпин еще в отличие от Трампа никому ничего не диктует, не требует, не кричит и не угрожает. Говорит вежливо и тихо, слушает благосклонно и в полуулыбке. Не торопится и не суетится. Даже поэтичен. А робкую европейскую критику в адрес Китая пропускает мимо ушей. Мол, он же дружить приехал. Вот как он завершил свой парижский визит. "С Эйфелевой башни открывается лучший вид на Париж, вот и нам нужно подняться на высоту, чтобы продвинуть вперед наши отношения", — сказал глава Китая.В Италии и Франции Си Цзиньпину оказали разный прием. Такими же неожиданно и непропорционально разными будут и дивиденды от визита. Рим три дня выстраивал почетный караул, стелил красные дорожки. Перекрыл полстраны, предлагал закрыть Колизей для туристов ради частного визита китайского президента.Париж был сдержанно холоден. За спиной у Макрона стояли Ангела Меркель и Жан-Клод Юнкер — символизировали скепсис и общеевропейский подход к угрозе китайского наступления. На пресс-конференции Президент Франции даже пытался критиковать Китай, припомнив выбросы в атмосферу и права человека. Но это дежурный и неубедительный "ай-яй-яй" мало кого испугал, потому что бизнес — все-таки бизнес. Итог визита — 300 заказанных Пекином Airbus и контракты на 40 миллиардов. Улов Италии – 2,5.Сицилийские апельсины теперь "потекут" в Китай. Что такое апельсины супротив Airbus? Впрочем, итальянцы зря переживают, потому что главное, под чем они подписались (вот он, исторический момент на вилле Madama), — меморандум о намерениях — может вырасти в нечто сумасшедшее – "Новый Шелковый путь". Карту Китай нарисовал еще в 2013 году — это концепция новой межконтинентальной транспортной системы переброски грузов из Китая в страны Европы по морю и суше."Китай отлично знает — до миллиметра, до миллиграмма, до цента, что он хочет получить через 10-15 лет. Италия, к сожалению, пока выглядит страной, которая не знает, что хочет. В бизнесе нет ничего опаснее, когда ты ведешь дела с партером, у которого есть точный план, а у тебя его нет», — отметил Федерико Мазини, профессор университета La Sapienza, китаист, автор книги "Италия – Китай".Профессор Мазини хорошо знает Китай. И Китай его знает. Его в компании с Марко Поло в своем обращении к Италии, вступающей на "Новый Шелковый путь" упоминал сам Си Цзиньпин . В книге китаиста — про века отношений Италии и Китая, века без войн, конфликтов,- полные прибыли и взаимовыгодных контрактов.Марко Поло, кстати, — из Венеции: именно туда Китайцы и нацелились. Порт Триеста — точка, которой так не хватало Пекину в этом амбициозном проекте. Сегодня это лучший порт в Европе, потому что на столе у президента не морские карты, а железнодорожные. Отсюда рельсы тянутся в Россию и на север Европы, в Великобританию. В прошлом году здесь загрузили 10 тысяч составов, в этом – 15, в будущем будет 25."Знаете, что мне нравится в китайцах? Они привезут сюда не только деньги, но и свою концепцию времени. Они говорят: у нас есть время, а у других его нет. Понятно, что там диктатура и другие правила. Они не торопятся тут же получить прибыль", — отметил Зено д'Агостино — президент порта Триеста.Где китайцам разрешат поучаствовать — еще вопрос: с Триестом у Пекина пока никакого контракта. А еще мало кто знает, что проинвестировать возможные проекты предложил Брюссель — он выступил посредником и он же будет следить за участием китайских частных фирм в развитии Триста. Все будет через европейские конкурсы: порт — государственная структура. Вот, к примеру, проект расширения станции Campo Marzio."Если они хотят сделать инвестиции сюда, то они обязаны сделать финансовый проект. А я возьму его и объявлю всеевропейский конкурс. Это государственный объект, а они — частная структура. Если они молодцы, то выиграют", — заявил Зено д'Агостино.Как Китай умеет выигрывать и мягко наступать, все уже видели. Греческий порт Пирей — еще одна точка и база "Нового Шелкового пути" уже во власти китайцев и процветает, разоряя порты Балтии. До Пирея Китаю уже сдались Генуя, Алжир, Пакистан.Порт Триест, конечно, не греческий Пирей — здесь инвесторы в очередь выстраиваются. Потому что показатели "импорт – экспорт" у порта сумасшедшие, как и геоположение: отсюда контейнеры поездами будут разводить по всей Европе.Сколько получит Китай, даже посчитать невозможно. Пока точно известно, сколько вложит. В 2013 году Пекин учредил фонд «Нового Шелкового пути» объемом 50 миллиардов. Недавно фонд был удвоен. Еще 100 миллиардов придут через созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.В проект будут втянуты 4,5 миллиарда человек на Земле. Все это так масштабно и так реально, что не может не беспокоить США. Впрочем, на раздражение Вашингтона Европа научилась не обращать внимания. Италия — первая из "большой семерки" подписала меморандум. Остальные обещали подумать.