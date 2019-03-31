Лера Кудрявцева не следит за питанием и не занимается спортом. Более того, она позволяет себе нездоровую пищу даже на ночь. Тем не менее, звезда остается стройной – видимо, дело в генетике.

Лера Кудрявцева не следит за питанием и не занимаетсяспортом. Более того, она позволяет себе нездоровую пищу даже на ночь. Тем неменее, звезда остается стройной – видимо, дело в генетике.не прилагает особых усилий для того, чтобыоставаться стройной. Напряженный график съемок не особо бесрокоит телеведущую -она всегда находит время для перекуса. При этом звезда позволяет себе не оченьздоровую пищу – в частности, может обойтись и чипсами.Как раз такой снимок и появился в Instagram Кудрявцевой.Телеведущую запечатлели с пачкой чипсов. Способности Леры сохранятьвеликолепную форму при таком образе жизни позавидовали ее звездные подруги. Вчастности, свой комментарий под провокационным фото оставила певица Валерия."Вот я тебезавидую! Ты ешь и жареную картошку ночью, и пирожки, и чипсы... Ну, как так?",– написала супруга Пригожина.И тут раскрылись просто ужасные подробности жизни звезды.Подключившаяся к обсуждению Саша Савельева выдала секретоказывается, телеведущая ест на ночь пельмени. Об этом, как утверждаетСавельева, рассказала ей сама Кудрявцева.Напомним, на днях появилась информация о том, что снова беременна. Если это правда, ребенок станет третьим для популярной ведущей.Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на источники из близкого окружения телеведущей. Отмечается, что о предыдущей беременности блондинка молчала до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас не скажет ни слова.