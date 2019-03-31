Лера Кудрявцева не следит за питанием и не занимается
спортом. Более того, она позволяет себе нездоровую пищу даже на ночь. Тем не
менее, звезда остается стройной – видимо, дело в генетике.
Лера Кудрявцева не следит за питанием и не занимается
спортом. Более того, она позволяет себе нездоровую пищу даже на ночь. Тем не
менее, звезда остается стройной – видимо, дело в генетике.
не прилагает особых усилий для того, чтобы
оставаться стройной. Напряженный график съемок не особо бесрокоит телеведущую -
она всегда находит время для перекуса. При этом звезда позволяет себе не очень
здоровую пищу – в частности, может обойтись и чипсами.
Как раз такой снимок и появился в Instagram Кудрявцевой.
Телеведущую запечатлели с пачкой чипсов. Способности Леры сохранять
великолепную форму при таком образе жизни позавидовали ее звездные подруги. В
частности, свой комментарий под провокационным фото оставила певица Валерия.
"Вот я тебе
завидую! Ты ешь и жареную картошку ночью, и пирожки, и чипсы... Ну, как так?",
– написала супруга Пригожина.
И тут раскрылись просто ужасные подробности жизни звезды.
Подключившаяся к обсуждению Саша Савельева выдала секрет
оказывается, телеведущая ест на ночь пельмени. Об этом, как утверждает
Савельева, рассказала ей сама Кудрявцева.
Напомним, на днях появилась информация о том, что снова беременна. Если это правда, ребенок станет третьим для популярной ведущей.Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на источники из близкого окружения телеведущей. Отмечается, что о предыдущей беременности блондинка молчала до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас не скажет ни слова.