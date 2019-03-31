Сомнительный полицейский принял участие в ночной потасовке в челябинском баре, конфликт снял на видео один из очевидцев. Настоящие стражи порядка сомневаются в принадлежности буяна к правоохранительным органам.

В ночь на минувшую пятницу, 29 марта, в баре, расположенном на улице Сони Кривой в Челябинске, произошла драка, участником которой стал мужчина, одетый в форму сотрудника ДПС.Человек в униформе повздорил с другим посетителем заведения, они не смогли решить дело миром, и "полицейский" побил оппонента. Известно, что пострадавший получил вывих плеча и гематомы.Стражи порядка, прибывшие на место противостояния, не обнаружили никого из участников драки.Как сообщают местные СМИ, в региональном ГУ МВД РФ заинтересовались кадрами инцидента, опубликованными в Сети.По факту произошедшего проводится проверка, однако, по предварительным данным, главный "герой" ролика не является действующим сотрудником полиции.Во-первых, командир полка ДПС не опознал в буяне своего подчиненного, а во-вторых, настоящих стражей порядка смутило то, что мужчина был одет не по сезону – инспекторы ДПС в Челябинске еще не перешил на летнюю форму одежды, которая и была на дебошире.