В воскресенье, 31 марта, в Тюмени мужским масс-стартом продолжился чемпионат России по биатлону. В гонке на 15 километров успех праздновал Владимир Семаков, которые преодолел дистанцию за 40 минут 47,4 секунды. В стрельбе он не допустил промахов.

В воскресенье, 31 марта, в Тюмени мужским масс-стартом продолжился чемпионат России по биатлону. В гонке на 15 километров успех праздновал Владимир Семаков, которые преодолел дистанцию за 40 минут 47,4 секунды. В стрельбе он не допустил промахов.Также закрыл все мишени и Максим Бурасов, который завоевал серебряные медали гонки с общего старта. Однако он проиграл Семакову ходом 10,7 секунды. Замкнул тройку призеров Александр Логинов, приехавший к финишу спустя 38 секунд. На огневом рубеже он смазал пять выстрелов.Также в пятерку вошли Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов, которые заняли четвертое и пятое место соответственно.Напомним, что ранее состоялся женский масс-старт, по итогам которого победу праздновала Светлана Миронова.