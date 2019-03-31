Мать Жанны Фриске сочувствует новой пассии Дмитрия Шепелева.
Семья покойной певицы впервые высказалась об избраннице телеведущего.
Мать Жанны Фриске сочувствует новой пассии Дмитрия Шепелева.
Семья покойной певицы впервые высказалась об избраннице телеведущего.
называет Екатерину Тулупову "замечательной
девушкой". Однако ее отношений с гражданским мужем своей покойной дочери
Жанны Ольга Копылова не одобряет. Она жалеет избранницу Дмитрия Шепелева.
"Хорошая симпатичная девчушка. Только она зря... Я не
одобряю, мне ее жалко", – сказала Ольга.
Дмитрий Шепелев, по словам Ольги Копыловой, в свое время
якобы унижал тяжело больную певицу. считает, что он точно так
же вести себя по отношению к нынешней пассии.
Шепелев – человек высокомерный, отметила Копылова в интервью
для программы "Секрет на миллион". "Мы для него чернь... А он у нас князь
или царь, я даже не знаю", – сказала мать Жанны Фриске.
Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака мозга. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Жанне было всего 40 лет. У нее остался сын Платон.
После смерти певицы ее родители не могут видеться со своим
внуком. Несмотря на то, что у есть судебное
разрешение на встречи с ребенком, Шепелев не дает им шанса пообщаться с мальчиком.
Семья Жанны Фриске уверена, что Платон ходит в детский сад в Москве. Однако
Шепелев заявляет адвокатам, что мальчик находится в Белоруссии, пишет издание "7Дней".