Мать Жанны Фриске сочувствует новой пассии Дмитрия Шепелева. Семья покойной певицы впервые высказалась об избраннице телеведущего.

Мать Жанны Фриске сочувствует новой пассии Дмитрия Шепелева.Семья покойной певицы впервые высказалась об избраннице телеведущего.называет Екатерину Тулупову "замечательнойдевушкой". Однако ее отношений с гражданским мужем своей покойной дочериЖанны Ольга Копылова не одобряет. Она жалеет избранницу Дмитрия Шепелева."Хорошая симпатичная девчушка. Только она зря... Я неодобряю, мне ее жалко", – сказала Ольга.Дмитрий Шепелев, по словам Ольги Копыловой, в свое времяякобы унижал тяжело больную певицу. считает, что он точно также вести себя по отношению к нынешней пассии.Шепелев – человек высокомерный, отметила Копылова в интервьюдля программы "Секрет на миллион". "Мы для него чернь... А он у нас князьили царь, я даже не знаю", – сказала мать Жанны Фриске.Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака мозга. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Жанне было всего 40 лет. У нее остался сын Платон.После смерти певицы ее родители не могут видеться со своимвнуком. Несмотря на то, что у есть судебноеразрешение на встречи с ребенком, Шепелев не дает им шанса пообщаться с мальчиком.Семья Жанны Фриске уверена, что Платон ходит в детский сад в Москве. ОднакоШепелев заявляет адвокатам, что мальчик находится в Белоруссии, пишет издание "7Дней".