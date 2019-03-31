Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер выразил уверенность в завершении строительства газопровода Северный поток-2 в 2019 году.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер выразил уверенность в завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в 2019 году."Нет никаких фатальных юридических препятствий", — заявил глава "Газпрома" 28 марта в Бишкеке.В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" Миллер назвал не соответствующими действительности заявления "Нафтогаза Украины", который сообщил в соцсетях об отказе Дании выдать разрешения на строительство трубопровода.Как сообщили в компании Nord Stream 2 AG, в настоящий момент Датское энергетическое агентство обсуждает два маршрута около острова Борнхольм, поданные в 2017 и 2018 годах.Не так давно Дания и Польша закончили переговоры, зафиксировавшие морскую границу в этом районе, что позволило Nord Stream 2 AG предложить датскому правительству третий вариант прохождения газопровода.Nord Stream 2 AG уже имеет национальные разрешения от всех стран, через территории которых строится трубопровод.