Рак молочной железы может быть спровоцирован ожирением и злоупотреблением алкоголя.

Рак молочной железы может быть спровоцирован ожирением и злоупотреблением алкоголя.Австралийские ученые провели 6 исследований с участием более 200 тысяч женщин. Они обнаружили, самая большая доля предотвратимых случаев онкологии – 17500 (13%) — приходится на ожирение. Доля алкоголя – 11600 случаев.В 7% рак вызвала гормональная терапия в период менопаузы, применяемая более пяти лет.Однако женщинам не рекомендуется ограничивать использование оральных контрацептивов. Они предотвращают развитие рака эндометрия и яичников, а это означает, что потенциальные выгоды, в том числе репродуктивные, перевешивают наносимый ими ущерб.Рак молочной железы – самый распространенный случай онкологического заболевания у женщин, передает портал MedicalXpress.