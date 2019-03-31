Шоу Голос на Первом канале перевалило экватор. Начался этап нокаутов, который оказался нелегким испытанием не только для участников, но и для наставников. Пелагея, прощаясь с членами своей команды, рыдала в голос.

Шоу "Голос" на Первом канале перевалило экватор.Начался этап "нокаутов", который оказался нелегким испытанием нетолько для участников, но и для наставников. Пелагея, прощаясь с членами своейкоманды, рыдала в голос.В начался самый трудный этап – стадия"нокаутов". Первой через это испытание прошла Пелагея со своимиподопечными. Наставнице предстоял нелегкий выбор: кого из полюбившихсяучастников команды отправить домой, а кто из них пройдет в финал.Пережить такое эмоциональной певице было нелегко: из 9 ребятей надо было выбрать лишь двоих, которые продолжат борьбу. Артистка невыдержала и ударилась в слезы."Мне не нравится это делать! Я так делать нехочу!", – сквозь рыдания проговорила Пелагея.Однако правила шоу "Голос. Дети" не позволяютотказываться от выбора. Пелагея, после нелегкой борьбы с собой, отобрала вфинал Мариам Абделькадер и Валерия Кузакова.На следующей неделе этап "нокаутов" на будет выжимать скупую мужскую слезу у Валерия Меладзе. А еще через 7дней такой же выбор – двоих сильнейших участников команды – предстоит СветланеЛободе. Последняя впервые участвует в шоу "Голос" – так что,возможно, ей придется труднее всех.Напомним, среди конкурсантов 6-го сезона была замечена наследница певицы Алсу. Десятилетняя Микелла принялаучастие в "слепых" прослушиваниях. Девочка прошла кастинг на общихоснованиях в числе других претендентов. Дочь Алсу показала свой вокальныйталант на шоу "Голос. Дети", исполнив песню на английском языке.