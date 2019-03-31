Шоу Голос на Первом канале перевалило экватор.
Начался этап нокаутов, который оказался нелегким испытанием не
только для участников, но и для наставников. Пелагея, прощаясь с членами своей
команды, рыдала в голос.
Шоу "Голос" на Первом канале перевалило экватор.
Начался этап "нокаутов", который оказался нелегким испытанием не
только для участников, но и для наставников. Пелагея, прощаясь с членами своей
команды, рыдала в голос.
В начался самый трудный этап – стадия
"нокаутов". Первой через это испытание прошла Пелагея со своими
подопечными. Наставнице предстоял нелегкий выбор: кого из полюбившихся
участников команды отправить домой, а кто из них пройдет в финал.
Пережить такое эмоциональной певице было нелегко: из 9 ребят
ей надо было выбрать лишь двоих, которые продолжат борьбу. Артистка не
выдержала и ударилась в слезы.
"Мне не нравится это делать! Я так делать не
хочу!", – сквозь рыдания проговорила Пелагея.
Однако правила шоу "Голос. Дети" не позволяют
отказываться от выбора. Пелагея, после нелегкой борьбы с собой, отобрала в
финал Мариам Абделькадер и Валерия Кузакова.
На следующей неделе этап "нокаутов" на будет выжимать скупую мужскую слезу у Валерия Меладзе. А еще через 7
дней такой же выбор – двоих сильнейших участников команды – предстоит Светлане
Лободе. Последняя впервые участвует в шоу "Голос" – так что,
возможно, ей придется труднее всех.
Напомним, среди конкурсантов 6-го сезона была замечена наследница певицы Алсу. Десятилетняя Микелла приняла
участие в "слепых" прослушиваниях. Девочка прошла кастинг на общих
основаниях в числе других претендентов. Дочь Алсу показала свой вокальный
талант на шоу "Голос. Дети", исполнив песню на английском языке.