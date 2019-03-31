Выборы президента Украины, как и следовало ожидать, не обошлись без скандала. Кандидат на пост главы государства Олег Ляшко нарушил закон прямо на избирательном участке. Лидеру Радикальной партии грозит крупный штраф или даже заключение сроко на 3 года.

Выборы президента Украины, как и следовало ожидать, необошлись без скандала. Кандидат на пост главы государства Олег Ляшко нарушилзакон прямо на избирательном участке. Лидеру Радикальной партии грозит крупныйштраф или даже заключение сроко на 3 года.Голосуя на , Олег Ляшко решилотличиться. Кандидат продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателейбюллетень с результатами своего волеизъявления.Олег Ляшко пришел научасток со своей женой Роситой. Она первой получила бюллетень, после чего кандидатв шутливой форме предупредил, чтобы голосовала за него. Отшутился лидеррадикалов и на вопрос о том, как будет голосовать он сам на выборах президентаУкраины – заявив, что его "ручка голосует только за Ляшко".Однако позже он все же решил раскрыть тайну голосования -чего закон не позволяет. "Во время голосования на одном из участковкандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствиителекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления", -говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.За несколько дней до голосования набыли опубликованы последние рейтинги кандидатов. Лидером гонки остался актер Владимир Зеленский: отдать голоса за него готовы 26,6% тех, кто придет к избирательным урнам, передает ТАСС.На второй строчке рейтинга кандидатов на закрепились нынешний лидер Незалежной Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко – у обоих по 17%. Четвертую строчку занял экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 9,5%, а замыкает пятерку лидеров глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Кандидат от Радикальной партии Олег Ляшко на 6 строчке.