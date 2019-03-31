Мероприятие прошло в рамках кампании «Внимательный родитель за рулем».

28 марта сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району совместно с представителями народной дружины «Феникс» посетили родительское собрание в МБДОУ № 8 «Росинка». Встреча с родительской общественностью прошла в рамках широкомасштабной кампании «Внимательный родитель за рулем».В ходе беседы сотрудники полиции и дружинники напомнили родителям о важности соблюдения правил дорожного движения, использования детских удерживающих устройств. Используя презентации и тематические ролики сотрудники полиции продемонстрировали самые распространенные нарушения ПДД, которые способны привести к трагическим последствиям.В завершение собрания сотрудники полиции предложили родителям принять участие в викторине «Своя игра», посвященной правилам дорожного движения.Разделившись на команды «Зебра», «Светофор» и «Автомобиль», участники викторины отвечали на вопросы, получая баллы за каждый правильный ответ.Подводя итоги состязания, сотрудники полиции отметили, что родители отлично знают ПДД. Все участники викторины были награждены грамотами, а также красивыми памятками по правилам перевозки детей-пассажиров, разработанными совместно сотрудниками полиции и народными дружинниками.