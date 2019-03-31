Главный тренер махачкалинского Анжи Магомед Адиев заявил о готовности покинуть свой пост. Это случилось после разгромного поражения его команды в матче 21 тура российской премьер-лиги Краснодару со счетом 0:5.

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев заявил о готовности покинуть свой пост. Это случилось после разгромного поражения его команды в матче 21 тура российской премьер-лиги "Краснодару" со счетом 0:5."Мой план на игру не сработал однозначно. Я сказал, что после таких игр главный тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю. Мое сердце принадлежит футболу, я хочу этим заниматься. Я сегодня был не состоятелен как тренер, поэтому подам в отставку", — приводит слова Адиева "Спорт-Экспресс".Однако отставка Адиева может быть не принята руководством. Махачкалинцы испытывают сложнейшее финансовое положение и уход тренера может помешать "Анжи" в борьбе за сохранение прописки в премьер-лиге. "Слова об отставке — эмоции, президент клуба переговорит с тренером, они сделают выводы. В данной ситуации такой тренер, как Магомед Адиев, по человеческим и профессиональным качествам — находка для "Анжи". То, что он делает, вызывает только уважение, все болельщики могут быть только благодарны ему за его работу", — прокомментировал РИА Новости ситуацию в клубе президент Дагестанского футбольного союза, Будун Будунов