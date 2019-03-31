Все большое семейство Порошенко старается еще на пять лет удержать во власти Петра Алексеевича. Он пришел на участок с женой, детьми, внуками.

Все большое семейство Порошенко старается еще на пять лет удержать во власти Петра Алексеевича. Он пришел на участок с женой, детьми, внуками. Список соперников деда такой длинный, что пятилетний Петя потоптался по документу."Выборы были хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютное необходимое условие для нашего движения вперед в ЕС и НАТО, для продолжения реформ. Я убежден, что эти выборы были очень демократическими", — заявил Порошенко.Европа приглядывает. Вот в нарушение всех украинских законов с длиннющим бюллетенем красуется посол Великобритании. Контролеры из-за океана тоже пожаловали. Наблюдателем вдова русофоба Маккейна Сидни Маккейн. На встрече с ней мэр Киева Кличко много улыбался — им по пути. Ехал голосовать градоначальник на велосипеде."Чтобы Украина ни в коем случае не изменила курс своего развития. Европейская интеграция, вхождение в НАТО и европейские ценности", — сказал Кличко.Неунывающий председатель комиссии на Херсонщине. Смех сквозь слезы, конечно. Ее участок — в ветеринарной клинике. Плакат "Осторожно, ящур!" оттенят биографиями кандидатов. Животным на сегодня в приеме отказано — страна голосует.Избирательные участки организовали в сараях, потому что другой госсобственности в населенных пунктах больше нет, — все продали.Достойного места для избирателей не нашлось и в Кривиницком Кировоградской области. На участках еще накануне не было ни мебели, ни воды, ни отопления.Счет нарушений идет на сотни. С первых минут дня голосования наблюдатели сообщают о вопиющих фактах в разных концах страны. Так, в Киеве наблюдателей не пускали в избирком.В Измаиле Одесской области на одном из участков избиратели вообще не могли голосовать.В использовании административного ресурса Порошенко обвиняют в ходе всей гонки. Бюллетеней напечатано вдвое больше, чем нужно. А еще по всей Украине перед днем выборов начали появляться "резиновые" квартиры. Украинские журналисты взглянули на списки жильцов. Один дом, в нем две квартиры, а в них — почти 500 проживающих.Порошенко злоупотребляет, а еще скупает. В свою предвыборную кампанию президент-бизнесмен вложил 400 миллионов гривен — это почти миллиард рублей. По очередям у его штабов было понятно: он не только на билборды тратится.Возбуждаются пока только дела о подкупах. В Черкассах, в одном из штабов, Порошенко полицейские обнаружили десятки коробок с наличными – 1,5 миллиона гривен и 12 тысяч долларов.Прикормленные избиратели — актив на митингах за Порошенко. Только тех, кто слова против не скажет, подпускали ближе к телу. Его турне, напоминавшее чес, — попытка заработать хоть какие-то политические очки. Рассказывал небылицы о достижениях, про международную поддержку, изредка вспоминал о социальных вопросах."Мой союзник — украинский народ. А кто мой оппонент? Я скажу это открытым текстом: мой оппонент — Путин. Нам нужно сейчас мобилизовать все усилия. Обеспечить защиту украинских интересов. Обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики", — заявил Порошенко.Ему самому приходилось в режиме «форсаж» убегать от недовольных. Что ни город, то крики "Позор!". Прячась за полицейскими кордонами, гаранту было и есть кого боятся. Националисты взбунтовались. А ведь это родная для президента Винница.От махинаций Порошенко ущерб национальному бюджету — свыше 50 миллиардов долларов, и конца и края войне на юго-востоке не видно. Хотя в 2014 году называл себя президентом мира, а стал президентом войны, еще и обогатился на ней.Разрешение ситуации на юго-востоке — сложнейшая задача, с которой столкнется новый президент. У большинства кандидатов есть свое видение ситуации. Юрий Бойко, проголосовав, первым делом говорит о мире."Я проголосовал за мир, за то, чтобы следующие пять лет не было войны, нищеты и разрухи. Я надеюсь, что явка будет высокой, поскольку большинство людей хочет мира. И они придут на участки", — уверен Бойко.Он — за нормализацию отношений с Москвой. Не так давно ездил на переговоры в Россию. Обсуждал поставки газа на Украину. Спецслужбы страны переполошились. За эту поездку Юрию Бойко уже грозят уголовным делом."Я считаю, мы поступили правильно. Все люди ждут возобновления сотрудничества с РФ. Подходят люди, говорят, что нужно налаживать отношения с соседями. Получать возможность предприятиям работать. Все больше людей поддерживают нас . Власть это видит и пытается таким образом запугать нашего избирателя", — подчеркнул Бойко.Поезда из Украины и на Украину на московские вокзалы приходят один за одним. Поезд «Львов – Москва – Львов» для «Украинских железных дорог» — самый прибыльный по итогам года. Принес компании 5 миллионов долларов. Всегда загружен почти на 80%. Украинцы мотаются в Россию на заработки, вместо того чтобы жить и работать на родине.39 кандидатов. На участках стен не хватает, чтобы биографии каждого разместить. Неприметный мужчина в очках в очереди Евгений Мураев мало кому известен, но тоже баллотируется. Лидеров гонки видно по толпе журналистов рядом. К урне через репортеров пробивался Владимир Зеленский. По всем соцопросам, у него — первое место. И вопросы уже как к избранному главе государства."Меня больше всего волнует наша страна, и первые визиты я бы совершил по нашим областям и разобрался с теми проблемами, которые есть на Украине", — сказал Зеленский.А ведь весь его политический опыт — актерский. Он президента играет в сериалах. Как раз под выборы — премьера нового сезона. Компромат на актера конкуренты с трудом, но находят. Как раз за пару дней до голосования запустили слух, что Зеленский якобы не задекларировал виллу в Италии.Юлию Тимошенко недоброжелатели обвиняли в подкупе электората. Якобы на митинги свозила массовку автобусами. Спонсором компании Тимошенко, как и Зеленского называют украинского олигарха Коломойского. Недавно он опубликовал полную стенограмму своего интервью британским журналистам. В той беседе, оказывается, много критиковал действующего президента, но ведущее мировое издание позицию, не совпадающую с мнением редакции, не стало выдавать в эфир."Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские сделали: Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили людей человека в плен", — признался Коломойский.Скелеты из шкафов кандидатов доброжелатели доставали все последние дни. Оказалось, Олег Ляшко, тот, который набрасывался на чиновников за то, что ездят на люксовых машинах, сам имеет парк дорогущих машин, владеет недвижимостью на многие миллионы.Еще одно журналистское расследование — о том, как "отмывает" деньги Петр Порошенко. Его обвиняют в хищениях при строительстве развязки в Киеве. Объект три года не могут сдать, выкачивая все больше гривен из госказны.В том же расследовании — о покупках компаниями Порошенко труб, металла у российских компаний, но на словах он — ярый русофоб. Поиграл на публику и в день выборов. В Интернете."Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем, возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции", — заявил Порошенко.Между тем к вечеру у здания Центральной избирательной комиссии Украины начали появляться палатки. Их разбили крепкого вида мужчины. Не ясно, какую политическую силу представляют, но настроены наблюдать и действовать, если не понравится, как ЦИК голоса подсчитает.