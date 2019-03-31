Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал журналистам, что он носит в своем портфеле.

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал журналистам, что он носит в своем портфеле.Во время визита российского лидера Владимиру Путина они заметили у него шесть цветных ручек.Ушаков пояснил, что ручки нужны, когда показываешь документ начальнику: вдруг будет нужно выделить какую-то мысль, подчеркнуть предложение, сообщил он в интервью программе "Москва​​​. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".