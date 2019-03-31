Женщина продолжала вести асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию...

Отделом дознания МО МВД России «Красносельское» г. Москвы в возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.В рамках оперативно-профилактической операции в ходе посещения одной из семей, стоящих на профилактическом учете, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Красносельское» г. Москвы обнаружили оставленного без присмотра 9-летнего ребёнка. Как выяснилось, мальчик в течение нескольких дней находился в тяжелом физическом состоянии и ему требовалась срочная госпитализация. Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи он был доставлен в одну из городских клинических больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Установлено, что 45-летня мать ребенка ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних». Однако, несмотря на это и принимаемые правоохранителями профилактические меры, женщина продолжала вести асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности по его воспитанию.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79